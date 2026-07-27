قبيل جلسة روما: الجيش يبرئ ذمته.. وإسرائيل تتمرّد (المدن)

يستعد لجولة مفاوضات سابعة في روما، يُفترض حسب مصادر المفاوضين أن تشهد تقييماً للمرحلة التجريبية الأولى، التي استبقها الجيش برفع تقرير يتحدث فيه عن الانتهاكات، كما سيصار إلى تحديد المرحلة الثانية بعد أولى المراحل التجريبية.

وتؤكد مصادر دبلوماسية أن نتنياهو ليس بوارد التراجع أو منح لبنان خطوات إضافية، بما يهدد اتفاق الإطار، ويقوّض نتائج زيارة واشنطن وينسف إيجابياتها. كما أن كلام ، حين قال إنه يدعم مسار الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في المفاوضات، فتح منحى جديداً، بما يؤكد أن الثنائي بات يعتبر أن لبنان في مأزق حقيقي، وأنه وإن كان يراهن على مسار إسلام آباد، فهو في الوقت نفسه لا يرفض أي نتيجة إيجابية قد تخرج من مسار واشنطن، وإن كان يستبعد تحققها.

وخلال المفاوضات، لم يكن رئيس الفريق اللبناني، سيمون كرم، راضياً عن مضمون اتفاق الإطار، ووصفه بأنه "اتفاق الضرورة"، بسبب اختلال موازين القوى لصالح ، ونواياها غير الصافية، وسعيها إلى احتلال طويل الأمد في لبنان. وبينما يرى الثنائي أن اتفاق الإطار سيسقط حكماً بفعل التخلف عن تطبيقه، ويعتبر أن زيارة عون انتهت قبل أن تبدأ، لأن نتنياهو لن يقدم شيئاً، ولن يكون بمقدور الرئيس الأميركي الضغط عليه، في ظل اقتراب موعد انتخابات الكنيست، فإن الرهان اللبناني اتجه إلى مكان آخر، وهو الرهان مجدداً على إضعاف بفعل تجدد الحرب الأميركية عليها، وعلى أن يؤدي انهيارها إلى سقوط أذرعها في المنطقة، وفي مقدمها .

وجاء بيان بشأن الانتهاكات بمثابة فضح للتعاطي الإسرائيلي المزيّف مع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ضمن اتفاق الإطار. فهو يفنّد الخروقات الإسرائيلية والعدوان المتواصل، ويرد على التهم الموجّهة إليه بالتقصير، والتشكيك في قيامه بدوره في المناطق التجريبية، والتساهل في تنفيذ مهامه جنوباً. وبينما يؤكد الجيش التزامه بتطبيق ما اتُّفق عليه، فإنه يتهم إسرائيل بالانقلاب على الاتفاق والاستمرار في عدوانها.