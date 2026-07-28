ماذا طلب الرئيس عون من ترامب؟ (الأخبار)

قالت أوساط قريبة من القصر لصحيفة ، أن "رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون طلب من الرئيس الأميركي ممارسة ضغوط على للانتقال إلى مرحلة ثانية من المناطق التجريبية، تشمل عدداً أكبر من القرى المحتلة". وأضافت أن "عون تلقى تعهداً من ترامب بالعمل على هذا الأمر، مقابل الإسراع في الإجراءات المتعلقة بنزع سلاح حزب الله".