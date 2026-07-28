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محليات

منطقة جديدة موسّعة داخل الخط الأصفر؟ (النهار)

2026-07-28 | 00:40
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منطقة جديدة موسّعة داخل الخط الأصفر؟ (النهار)
منطقة جديدة موسّعة داخل الخط الأصفر؟ (النهار)

أفادت صحيفة النهار، بأنه "في حين يراهن لبنان على جولة روما للمفاوضات المقبلة في 4 و5 آب المقبل، لجهة الخروج بتعهدات إسرائيلية جديدة في مقابل تأكيد لبنان التزامه بما نصّ عليه "الاتفاق الإطار"، وخصوصاً توسيع حدود المناطق التجريبية، بعدما تسرّبت معلومات لـ"النهار" تفيد بإمكان الخروج باتفاق على منطقة جديدة موسّعة داخل الخط الأصفر، بما يعطي دفعاً للمضي بخطوات عملية للاتفاق، ويترجم الدعم الأميركي، يصل إلى العاصمة الأميركية رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، معارضاً الطلب الأميركي لإسرائيل، بالانسحاب من لبنان وسوريا".

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