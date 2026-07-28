الذهب ينخفض.. كم بلغ سعر الأونصة؟

تراجعت أسعار تحت ضغط ارتفاع الدولار، في وقت تترقب فيه الأسواق قرار السياسة النقدية المرتقب من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، بحثا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.

وانخفض في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 4044.81 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:50 بتوقيت غرينتش، بعدما ارتفع بنحو 1% امس.



في المقابل، واصلت أسعار تراجعها ، إذ انخفضت بأكثر من للبرميل، وسط آمال في التوصل إلى تسوية للحرب بين وإيران، التي تسببت في اضطراب كبير في تدفقات الطاقة العالمية.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.47 دولار، أو ما نسبته 1.66%، إلى 86.89 دولارا للبرميل بحلول الساعة 03:26 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ 20 .



كما تراجع خام غرب الوسيط الأميركي 1.45 دولار، أو 1.76%، إلى 81.16 دولارا للبرميل، وهو أيضا أدنى مستوى له منذ 20 تموز.