الذهب ينخفض.. كم بلغ سعر الأونصة؟

وانخفض الذهب
في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 4044.81 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:50 بتوقيت غرينتش، بعدما ارتفع بنحو 1% امس.
في المقابل، واصلت أسعار النفط
تراجعها اليوم
، إذ انخفضت بأكثر من دولار
للبرميل، وسط آمال في التوصل إلى تسوية للحرب بين الولايات المتحدة
وإيران، التي تسببت في اضطراب كبير في تدفقات الطاقة العالمية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.47 دولار، أو ما نسبته 1.66%، إلى 86.89 دولارا للبرميل بحلول الساعة 03:26 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ 20 تموز
.
كما تراجع خام غرب تكساس
الوسيط الأميركي 1.45 دولار، أو 1.76%، إلى 81.16 دولارا للبرميل، وهو أيضا أدنى مستوى له منذ 20 تموز.