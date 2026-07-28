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محليات

إنخفاض أسعار المحروقات.. كم بلغت؟

2026-07-28 | 02:00
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إنخفاض أسعار المحروقات.. كم بلغت؟
إنخفاض أسعار المحروقات.. كم بلغت؟

انخفض اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 12 ألف ليرة والمازوت 24 ألف ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 30 ألف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: مليونان و402 ألف ليرة

البنزين 98 أوكتان: مليونان و420 ألف ليرة 

المازوت: مليونان و185 ألف ليرة 

الغاز: مليون و157 ألف ليرة 
 
 
 
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