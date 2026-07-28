إنخفاض أسعار المحروقات.. كم بلغت؟

تراجعت أسعار الذهب اليوم تحت ضغط ارتفاع الدولار، في وقت تترقب فيه الأسواق قرار السياسة النقدية المرتقب من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، بحثا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.
أفادت صحيفة المدن، بأنه "في تل أبيب، جرى التركيز إعلامياً على إيران. أما في واشنطن، فتبدو الصورة أوسع. فإدارة ترامب تنظر إلى المرحلة الحالية باعتبارها مرحلة إعادة ترتيب المشهد الإقليمي بعد الحرب، وليس فقط إدارة الأزمات الأمنية المتفرقة. وضمن هذا التصور، يحتل لبنان موقعاً متقدماً، باعتباره الحلقة الأكثر حساسية بين الأمن الإسرائيلي ومشروع الاستقرار الذي تعمل عليه الإدارة الأميركية".
أمل مصدر سياسي لصحيفة الشرق الأوسط، أن "يترجم ترامب تعهده بدعم عون بالضغط على نتنياهو، خصوصاً أن الوفد اللبناني المرافق له لاحظ مدى انزعاجه، بل استياءه، من عدم التزام نتنياهو بوقف إطلاق النار والأعمال العدائية لتسهيل تطبيق الاتفاق، وهو طلب لهذه الغاية من وزير دفاعه بيت هيغسيث في أثناء الاجتماع، ولأكثر من مرة، الاتصال به والطلب منه التجاوب مع رغبة عون في تطبيقه، آخذاً في الاعتبار شكواه من مواصلة الجيش الإسرائيلي خروقه وقف النار ومضيه بتجريف البلدات الواقعة ضمن المنطقة الأمنية، وتدميره الممنهج للمنازل وما تبقى من بناها التحتية".