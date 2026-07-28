أساتذة "اللبنانية": حان وقت إقرار ملف التفرغ وإنهاء المماطلة
صدر عن لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية البيان التالي:
تؤكد لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية أن الوقت حان لاستكمال قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 16/2/2026 المتعلق بتفرغ الأساتذة المتعاقدين، وإنهاء سياسة الانتظار والمماطلة.
وتطالب اللجنة وزيرة التربية والتعليم العالي برفع ملف التفرغ فورًا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومتابعته حتى إدراجه على جدول الأعمال وإقراره، وتحملها كامل المسؤولية عن أي تأخير في هذه المرحلة وعن تبعات هذا التأخير.
كما تطالب اللجنة مجلس الوزراء بالقيام بما يلزم لاستكمال قرار التفرغ دون أي تأخير إضافي.