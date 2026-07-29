بري "مرتاح" في بعبدا

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر ، رئيس وعرض معه للأوضاع العامة محلّيًا واقليميًّا والوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية ولاسيما تفجير المنازل وجرفها، وضرورة وقف هذه الممارسات العدائية.

