الحرارة إلى ارتفاع.. ورقم قياسي!

-الطقس المتوقع في لبنان
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الأربعاء: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية بينما تبقى من دون تعديل يذكر على الساحل وفوق الجبال حيث تخطت معدلاتها مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة ساحلا بخاصة خلال الليل مما يزيد الشعور بالحر.
الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة التي تلامس ال 38 درجة في المناطق الداخلية.
الجمعة: قليل الغيوم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل خلال الليل مما يزيد الشعور بالحر.
السبت: قليل الغيوم إجمالا مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.