الحرارة إلى ارتفاع.. ورقم قياسي!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، صافيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة التي تلامس ال 38 درجة في المناطق الداخلية.