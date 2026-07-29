عن المواجهة مع الجيش.. نائب "حزب الله": واهم!

وأشار خلال لقاء في بعلبك، إلى أن "ايران
جعلت شرط الانسحاب الإسرائيلي
من لبنان
ووقف العدوان، البند الأول في اتفاق إسلام آباد ومذكرة التفاهم، أما تمثيلية المناطق التجريبية، التي شملت بلدات لم يتمكن العدو
من احتلالها، فهي محاولة لتفلّت الولايات المتحدة
من التزاماتها بوقف إطلاق النار وإجبار إسرائيل
على الانسحاب من جنوب لبنان".
واعتبر المقداد أن "من يراهن على زج الجيش بمواجهة مع المقاومة
، هو واهم، فعلى رأس قيادة هذا الجيش الوطني قائد حكيم، وضباطه وعناصره هم أهلنا وناسنا وأحبتنا، والمؤسسة العسكرية بأدائها أثبتت أنها صمام الأمان في هذا البلد".