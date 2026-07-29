عن المواجهة مع الجيش.. نائب "حزب الله": واهم!

رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي المقداد أن "المرحلة الأولى من اتفاق الإطار، الذي هو اتفاق ذل وعار، انتهت إلى فشل ذريع. نحن غير معنيين بأي مفاوضات مباشرة مع وما ينتج عنها من التزامات، ومطالبنا واضحة: وقف كل أشكال العدوان والانتهاكات برًًا وبحرًا وجوًّا، انسحاب قوات من كامل الأراضي ، إطلاق سراح الأسرى الأحرار، عودة الأهالي إلى بلداتهم، وإعادة الإعمار".

