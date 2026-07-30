نصائح عربية بإقرار العفو العام.. فما السبب؟ (الديار)

في ملف قانون العفو العام، قال مصدر وزاري لـصحيفة "الديار" ان اكثر من اشارة عربية نصحت باقرار هذا القانون باسرع وقت لكل الموقوفين الاسلاميين منعا لاي تأثير سلبي في العلاقات بين دمشق وبيروت، ما قد يحمل على اعادة النظر بموقفها ببعض البنود وردت في مشروع قانون العفو.

من جهتها، قالت مصادر رفيعة في لـصحيفة " " انها منذ اللحظة الاولى اعلنت وقوفها خلف النواب السنة في قضية الموقوفين الاسلاميين وما يقررونه في هذا المجال، حتى ان ذهبت ابعد من ذلك عندما تكلمت على الظلم الذي لحق بها في زمن الوصاية في ، مشيرة الى ان جزءا كبيرا من هؤلاء الموقوفين تعرضوا ايضا للظلم ومن بينهم من لم يحاكموا فلو جرت المحاكمة لانتهت محكومية الكثير منهم . وتابعت ان النواب السنة اجروا تعديلات على اقتراح القانون بعد الاجتماع مع رئيس الوزراء نواف سلام وهنا ايضا القوات دعمتهم، اما عندما اجتمعوا بالرئيس فقد رفض الاخير هذه التعديلات، وبالتالي ليست القوات من عارضت توجه نواب السنة ومطالبهم.



واليوم، أكدت المصادر القواتية ان تكتل الجمهورية القوية يطالب بعقد جلسة وادراج قانون العفو على جدول الاعمال وفي وقت قريب جدا يمكن أن يكون ليجدد دعمه لاقتراحات نواب السنة.