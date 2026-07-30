للجيش في عيده.. بري: يَمتحن ولا يُمتحن يَختبر ولا يُختبر

لمناسبة الأول من آب عيد قال رئيس : "واحد وثمانون عاما ويبقى الجيش اللبناني هو النموذج الذي يَمتحن ولا يُمتحن ، يَختبر ولا يُختبر في والهوية والانتماء والتضحية والوفاء ، دفاعاً عن الواحد الموحد النموذجي الذي يتطلع إليه اللبنانيون ، لا المناطق النموذجية التي يرسم حدودها المحتل الاسرائيلي بالنار والقتل والدمار .