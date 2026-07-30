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محليات

رئيس الجمهورية غادر الى أنقرة في زيارة يلتقي خلالها نظيره التركي وعدد من المسؤولين الاتراك

2026-07-30 | 05:00
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رئيس الجمهورية غادر الى أنقرة في زيارة يلتقي خلالها نظيره التركي وعدد من المسؤولين الاتراك
رئيس الجمهورية غادر الى أنقرة في زيارة يلتقي خلالها نظيره التركي وعدد من المسؤولين الاتراك
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رئيس الجمهورية غادر الى أنقرة في زيارة يلتقي خلالها نظيره التركي وعدد من المسؤولين الاتراك

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