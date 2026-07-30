عون بعد لقائه أردوغان: نحن أكثر تصميماً على استعادة سيادة وطننا

مصادر سياسية للجديد: تركيا تؤدي دوراً اساسياً في المنطقة ليس فقط على المستوى الجيوسياسي بل أيضاً اقتصادياً ولبنان يراهن على تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة

مصادر سياسية للجديد: تركيا تؤدي دوراً اساسياً في المنطقة ليس فقط على المستوى الجيوسياسي بل أيضاً اقتصادياً ولبنان يراهن على تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة

مصادر سياسية للجديد: تركيا تؤدي دوراً اساسياً في المنطقة ليس فقط على المستوى الجيوسياسي بل أيضاً اقتصادياً ولبنان يراهن على تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة

مصادر مطلعة على لقاء عون - بري: جرت مصارحة بين الرئيسين دون أن تؤدي إلى تغيير في موقفيهما حيال اتفاق الإطار أو مسألة التفاوض المباشر