عون: السلام في الداخل لا يقوم إلا على دولة فاعلة

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مصادر سياسية للجديد: تركيا تؤدي دوراً اساسياً في المنطقة ليس فقط على المستوى الجيوسياسي بل أيضاً اقتصادياً ولبنان يراهن على تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة
مصادر سياسية للجديد: تركيا تؤدي دوراً اساسياً في المنطقة ليس فقط على المستوى الجيوسياسي بل أيضاً اقتصادياً ولبنان يراهن على تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة
مصادر مطلعة على لقاء عون - بري: جرت مصارحة بين الرئيسين دون أن تؤدي إلى تغيير في موقفيهما حيال اتفاق الإطار أو مسألة التفاوض المباشر
مصادر مطلعة على لقاء عون - بري: جرت مصارحة بين الرئيسين دون أن تؤدي إلى تغيير في موقفيهما حيال اتفاق الإطار أو مسألة التفاوض المباشر
مصادر سياسية للجديد: لبنان يعوّل في مفاوضات روما على دور أميركا إضافة إلى الدعم العربي والدور الإيراني على اعتبار أن مدى تعاون حزب الله يبقى مرتبطاً إلى حد كبير بقرار تتخذه طهران
مصادر سياسية للجديد: لبنان يعوّل في مفاوضات روما على دور أميركا إضافة إلى الدعم العربي والدور الإيراني على اعتبار أن مدى تعاون حزب الله يبقى مرتبطاً إلى حد كبير بقرار تتخذه طهران
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