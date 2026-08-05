تعاون لبناني – أممي في صلب لقاء رجي وأرنو

استقبل والمغتربين رجي، للأمين العام للأمم المتحدة في جان أرنو، في زيارة تعارفية بمناسبة توليه مهامه الجديدة في لبنان.



وخلال اللقاء، تمنى الوزير رجي للسفير أرنو التوفيق في مهمته الجديدة، مؤكدا استعداد وإداراتها المعنية للتعاون الكامل مع ، وشدد في هذا السياق على أهمية الدبلوماسية المتعددة الأطراف والدور الدولي الفاعل في .



، أكد أرنو أن لبنان عانى الكثير وما زال يعاني، وأنه بحاجة إلى دعم دولي نوعي وغير مشروط، مشيرا إلى أن هذا الدعم سيكون في صلب مهمته خلال المرحلة المقبلة.



وتطرق اللقاء إلى الوضع في لبنان والمنطقة، حيث نقل أرنو إلى الوزير رجي انطباعاته حول الحل، في ضوء ما استمع إليه خلال جولة قام بها على عدد من دول المنطقة.





