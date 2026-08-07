مصادر دبلوماسية للجديد: الاتفاقية تهدف إلى بناء إطار تعاون دفاعي أكثر تنظيماً يرفع مستوى التنسيق والجاهزية من دون أن ترقى إلى تشكيل حلف عسكري هجومي

مصادر دبلوماسية للجديد: الضربات الإيرانية دفعت دولاً عدة إلى إعادة تقييم منظوماتها الدفاعية وآليات التنسيق بعدما أثبتت التطورات أن أي مواجهة واسعة قد تمتد تداعياتها إلى أكثر من دولة