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محليات

مصادر دبلوماسية للجديد: إعلان الجيش الإسرائيلي توزيع صناديق اقتراع في القرى المحتلة جنوب لبنان رسالة واضحة بعدم الانسحاب خلال الشهرين المقبلين

2026-08-07 | 13:08
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مصادر دبلوماسية للجديد: إعلان الجيش الإسرائيلي توزيع صناديق اقتراع في القرى المحتلة جنوب لبنان رسالة واضحة بعدم الانسحاب خلال الشهرين المقبلين
مصادر دبلوماسية للجديد: إعلان الجيش الإسرائيلي توزيع صناديق اقتراع في القرى المحتلة جنوب لبنان رسالة واضحة بعدم الانسحاب خلال الشهرين المقبلين
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مصادر دبلوماسية للجديد: إعلان الجيش الإسرائيلي توزيع صناديق اقتراع في القرى المحتلة جنوب لبنان رسالة واضحة بعدم الانسحاب خلال الشهرين المقبلين

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