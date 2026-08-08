مصادر مقربة من رئاسة الوفد اللبناني للجديد: لا تعويل على مسارات أخرى أثبتت هشاشتها والمفاوضات صعبة في ظل عدم رغبة إسرائيل في اتخاذ أي خطوة حالياً خصوصاً مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية