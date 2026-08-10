ورش تأهيل وتزفيت على طرق الجنوب

أما على الطريق
البحرية في صيدا
، فتشمل الأعمال تزفيت الأوتوستراد الدولي من جسر سينيق باتجاه صيدا، بما يساهم في تحسين حال الطريق ورفع مستوى السلامة المرورية عليه.
وفي قضاء جزين، تمتد ورش الوزارة إلى بلدة زحلتي، حيث تُنفّذ أعمال تعبيد وتزفيت ضمن متابعة أعمال صيانة وتأهيل شبكة الطرق في المنطقة.
وتندرج هذه الورش ضمن أعمال الصيانة والتأهيل التي تنفّذها وزارة الأشغال العامة والنقل على شبكة الطرق، وفق الأولويات والحاجات الميدانية، في إطار متابعة واقع المحاور الرئيسية والطرق في مختلف المناطق والعمل على تحسينها وتعزيز السلامة لمستخدميها.