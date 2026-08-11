الرئيس سلام يوضح ما حصل مع وزير الدفاع.. "وما حدا يزايد علينا"!

أكد رئيس الحكومة خلال مداخلة في جلسة المسائية، أن "الحقيقة أن معالي كان قد أعدّ بموضوع قانون العفو، وببساطة أبلغت معاليه أنني سأتكلم الحكومة عند طرح هذا البند، فلا يكون من داعٍ لأي كلام آخر، لا سيما أن دستور البلاد واضح، وهو ينص في مادته 64 على أن " هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها"، فالمعذرة إن كان لا بد من التذكير بالدستور أمامكم".



وقال: طبعاً، هو افتراء باطل الادعاء أنني طلبت من معاليه عدم حضور الجلسة النيابية. فهو صديق عزيز، له مني كل المودة والاحترام، وهو مثلي يعمل بحسب قاعدة التضامن الوزاري، ومثلي حريص على ، نحن مش 24 حكومة، وربما كان هذا جديد عليكم".



وتابع: "أما بالنسبة لرأي بموضوع اقتراح قانون العفو، فقد تم التعبير عنه أمام اللجان النيابية عبر معالي ، لا بل أكثر من ذلك، فقد سلّم مذكرة خطية بهذا الخصوص، وحسب الأصول وطبعاً بموافقتي، والأهم أن ذلك كله حصل قبل إقرار الصيغة النهائية التي بين أيديكم، أما بالنسبة إلى المؤسسة العسكرية، فلا أقبل أن يزايد أحد علينا بحرصنا عليها وعلى شهدائها".



وأضاف: "أنتم خير من يعلم أيضاً كم عملت هذه الحكومة، وعملت أنا شخصياً، إن في زياراتي إلى الخارج أو مع من التقيتهم من وزراء وسفراء ومبعوثين دوليين، على السعي إلى تأمين كل الدعم المطلوب للجيش، وتجهيزه، ورفع رواتب أفراده وضباطه، والحفاظ على معنوياته، ومن باب حرصنا على الجيش، كان همّي ولا يزال عدم السماح بأي تفسير أو تأويل قد يوحي أنه فريق، أو السماح بما يمكن أن يضعه، من حيث يدري أو لا يدري المزايدون، في خلاف مع أي طرف لبناني".



وختم سلام، "بإعادة التأكيد أن موقف الحكومة من اقتراح قانون العفو هو العدالة، فالعدالة، فالعدالة".