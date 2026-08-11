إسرائيل ترفض التراجع.. لبنان يلوّح بورقة التصعيد (النهار)

جاء في صحيفة النهار:

يقف الرسمي عاجزاً عن تجيير الدعم الأميركي لمصلحته في الضغط على للالتزام بوقف النار وتثبيته، أو لوقف عمليات التدمير والتجريف التي يقوم بها الجيش في القرى والبلدات الجنوبية، أو حتى الاتفاق على توسيع نطاق المناطق النموذجية تنفيذاً للمرحلة الثانية. وقد أثير سؤال أساسي أمس حول جدول أعمال التفاوض، إذا لم يكن منطلقاً من الاتفاق الإطاري، واستطراداً، من شروط لبنان الثلاثة المتصلة بوقف النار الفعلي ووقف التدمير وتحديد مناطق تجريبية .