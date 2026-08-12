بعد تطيير جلسة العفو.. هذا ما قاله الأسير (فيديو)

قال الشيخ في تسجيل صوتي، تعليقًا على تطيير نصاب جلسة التي كان على جدول أعمالها ، إن جميع المحاولات والتعديلات على القانون تهدف إلى إبقائه في السجن موضحًا أن مطلبه تحقيق العدالة. وأضاف أنه تأكد، بعد ما حصل خلال الجلسة، أنه هناك اتفاق على التنازل عن بند إخلاء السبيل، الذي كان من شأنه إخلاء سبيله وأمثاله أمام ، مشددًا على أنه لن يكون حجر عثرة أمام إقرار العام.