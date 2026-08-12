انسحابات متتالية من جلسة العفو.. ما علاقة وزير الدفاع؟

وبعد وقت قصير على بدء الجلسة، أفادت مراسلة "الجديد" بأن نواب "تكتل لبنان
القوي" انسحبوا منها، احتجاجًا على عدم دخول وزير الدفاع
إلى القاعة.
كذلك، انسحب النائبان إبراهيم كنعان
وسيمون أبي رميا
، للسبب عينه، اعتراضًا على عدم إتاحة المجال أمام وزير الدفاع لتلاوة موقف الجيش من قانون العفو.
وفي هذا السياق، قال النائب إبراهيم كنعان
لـ"الجديد": "انسحبت من الجلسة لأنها سابقة لم تحصل، أن يُمنع وزير من الكلام".
كما أفادت مراسلة "الجديد" بخروج نواب "كتلة الوفاء
للمقاومة" من الجلسة التشريعية، احتجاجًا على عدم دخول وزير الدفاع إليها.