اتفاق الاطار ودعم الجيش.. بين هيكل وكليرفيلد

استقبل العماد في مكتبه - اليرزة الجنرال الأميركي Clearfield رئيس العسكري الخاصة بلبنان MCG4L مع وفد.



أثناء اللقاء، جرى بحث التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار، والصعوبات التي يواجهها الجيش خلال تنفيذ مهماته، وفي مقدمها استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل .



كما أكد الطرفان أهمية دعم الجيش في ظل ما ينفذه من مهمات في الجنوب ومختلف المناطق .