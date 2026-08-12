أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية: بعد نضالٍ طويل ألغينا عقوبة الإعدام

2026-08-12 | 06:00
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية: بعد نضالٍ طويل ألغينا عقوبة الإعدام
الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية: بعد نضالٍ طويل ألغينا عقوبة الإعدام

أعلنت الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية (LACR) أن 11 آب 2026 شكّل يومًا تاريخيًا في مسيرة الدولة اللبنانية، بعد إقرار مجلس النواب قانون إلغاء عقوبة الإعدام، لينضم لبنان إلى 113 دولة في العالم ألغت هذه العقوبة كليًا، بعد 22 عامًا من تجميد تنفيذ أحكام الإعدام.

وقالت الهيئة، في بيان، إن هذا الإنجاز جاء ثمرة نضال طويل لمناهضة عقوبة الإعدام، انطلق منذ العام 1997 مع رائدي إلغاء الإعدام في لبنان، المفكرين اللاعنفيين وليد صَليبي وأوغاريت يونان.

وخلال مناقشة القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب، عبّر عدد من النواب عن تقديرهم للدكتورة أوغاريت يونان التي حرّكت القضية وقدّمت مشروع القانون إلى المجلس النيابي في تشرين الأول الماضي باسم الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية وبتوقيع سبعة نواب، قبل أن يُناقش ويُقر بعد إدخال تعديلات عليه.

كما وجّه عدد من النواب تحية إلى روح وليد صَليبي، الذي رحل قبل ثلاث سنوات من إقرار القانون، مستعيدين بعضًا من أقواله ومستندين إلى نتائج أبحاثه وحججه في مناهضة عقوبة الإعدام.

وهنّأت الهيئة جميع المناضلات والمناضلين الذين حملوا هذه القضية على مدى عقود، والحملة الوطنية وحركة حقوق الناس والتحالف المدني والشركاء المتضامنين في أنحاء العالم، كما وجّهت تحية إلى المنسقين الناشطين الذين رحلوا قبل إقرار القانون، وهم الأب هادي العيّا، والمحامي سمير الحلبي، والمحامي نعمة جمعة، والمحامية ندى الأدهمي.

كذلك هنّأت النواب الموقّعين على اقتراح القانون، الذين حملوه ودافعوا عنه إلى جانب نواب آخرين مؤيدين له. وبعد إقرار القانون، دعت يونان النواب إلى التجمع خارج قاعة المجلس مع أعضاء وناشطين في الهيئة، حيث رفعت على درج المجلس النيابي يافطة رمزية بالعربية والإنجليزية تعلن أن لبنان ألغى عقوبة الإعدام عام 2026.

وأكدت يونان أن «الأهم كان عدم المس بالمادة الأولى من هذا القانون»، التي تنص على أن لبنان ألغى عقوبة الإعدام من سائر النصوص القانونية وبشكل نهائي، معتبرة أن هذا هو جوهر القانون.

ولفتت إلى ضرورة استكمال تطوير المواد الأخرى التي أُقرت وإعادة النظر فيها لاحقًا، معتبرة أنه لا يجوز الإبقاء على الأشغال الشاقة والمؤبد مدى الحياة، كما أعربت عن أسفها للخلط الذي حصل مع «قانون العفو» وطغى على الأجواء.

وواكبت الهيئة لحظة إقرار القانون في المجلس النيابي بوفد ضم، إلى جانب يونان، المحامي رفيق زخريا، والمحامي الدكتور عصام سباط، والمنسقة العامة للتحرك هال بو علي، والناشطين مازن أبو حمدان ومنجد صقر ومريم إسحق ونبيه السمراني ومايكل أمين، كما شاركت الناشطة المناهضة للإعدام أنطوانيت شاهين.

ووصفت يونان إلغاء عقوبة الإعدام بأنه «إنجاز كبير واستثنائي في تاريخ أي بلد»، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى أن يتحقق في ظروف أفضل في لبنان كي تكون الفرحة أقوى، في ظل حالة الحرب وسقوط الآلاف، فضلًا عن الانهيار المالي والسياسي، وبالأخص الإفقار الذي وصفته بأنه يشبه «الإعدام».

وختمت يونان بالقول إن ما حصل في 11 آب «ليس فقط تعديل قانون أو إقرار قانون، بل هو بداية نهج للدولة في إدارة المجتمع، وتكريس لإلغاء صلاحية القتل من يد القانون ومن يد السلطة السياسية»، مشددة على ضرورة قيام دولة مدنية حضارية «لا تحكم بالموت، بل بحماية الحياة ومعالجة أسباب الجريمة وضمان حقوق الضحايا وإعادة تأهيل المرتكبين».

وأضافت: «أنجزنا سنوات من زرع هذه الثقافة في المجتمع، وها نحن ننجز لها القانون، وعلى الجميع متابعة العمل والتطوير. مبروك للبنان العدالة التي أقرت أنها لن تقتل بعد اليوم باسم عقوبة الإعدام».

وكانت يونان قد تقدمت بمشروع قانون إلغاء عقوبة الإعدام إلى المجلس النيابي في 7 تشرين الأول 2025، باسم الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية وبتوقيع سبعة نواب، وأيده مجلس الوزراء بالكامل بقرار رسمي في 20 تشرين الثاني 2025.

كما أقرته اللجنة النيابية لحقوق الإنسان في 23 شباط 2026، ولجنة الإدارة والعدل في 2 حزيران 2026، واللجان النيابية المشتركة في 9 تموز 2026. وكان من المفترض مناقشته وإقراره في المجلس النيابي في 16 تموز 2026، قبل تعليق الجلسة، ليُقر نهائيًا في الهيئة العامة للمجلس النيابي في 11 آب 2026.

مقالات ذات صلة
الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية: بعد نضالٍ طويل ألغينا عقوبة الإعدام

محليات

لبنان

قانون العفو

الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
اتفاق الاطار ودعم الجيش.. بين هيكل وكليرفيلد
من لهيب آب إلى منخفض على الخفيف.. الطقس يبدّل مزاجه

اقرأ ايضا في محليات

الوضع الأمني والبلديات محور اجتماع عون والحجار
02:55

الوضع الأمني والبلديات محور اجتماع عون والحجار

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار واطلع منه على الوضع الأمني العام في البلاد، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية للحفاظ على الاستقرار وتعزيز الأمن.

02:55

الوضع الأمني والبلديات محور اجتماع عون والحجار

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار واطلع منه على الوضع الأمني العام في البلاد، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية للحفاظ على الاستقرار وتعزيز الأمن.

ارتفاع في أسعار المحروقات.. كم بلغت؟
02:11

ارتفاع في أسعار المحروقات.. كم بلغت؟

أعلنت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان الأسعار الجديدة للمحروقات اليوم الجمعة الواقع فيه 14 آب 2026، وجاءت على النحو التالي:

02:11

ارتفاع في أسعار المحروقات.. كم بلغت؟

أعلنت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان الأسعار الجديدة للمحروقات اليوم الجمعة الواقع فيه 14 آب 2026، وجاءت على النحو التالي:

ليلة ثقيلة في الجنوب.. وهذا ما شهدته القرى
01:43

ليلة ثقيلة في الجنوب.. وهذا ما شهدته القرى

أفادت الوكالة الوطنية للإعلان أن الجيش الإسرائيلي واصل أعمال التفجير والتدمير في عدد من القرى والبلدات الجنوبية، حيث نفّذ منتصف ليل أمس تفجيراً واسعاً في منطقة مشاع المنصوري، بالتزامن مع إلقاء غالونات متفجرة.

01:43

ليلة ثقيلة في الجنوب.. وهذا ما شهدته القرى

أفادت الوكالة الوطنية للإعلان أن الجيش الإسرائيلي واصل أعمال التفجير والتدمير في عدد من القرى والبلدات الجنوبية، حيث نفّذ منتصف ليل أمس تفجيراً واسعاً في منطقة مشاع المنصوري، بالتزامن مع إلقاء غالونات متفجرة.

يحدث الآن

اخترنا لك
الوضع الأمني والبلديات محور اجتماع عون والحجار
02:55
ارتفاع في أسعار المحروقات.. كم بلغت؟
02:11
ليلة ثقيلة في الجنوب.. وهذا ما شهدته القرى
01:43
إسرائيل تستعد لعملية جنوباً.. والمعركة باتت مسألة وقت (الجمهورية)
01:09
لا إرباك للجيش.. ولا تفتيش لبلدة بأكملها (النهار)
00:55
"علي الطاهر" بين الإخلاء بالتراضي والحرب.. وبيروت والضاحية خارج الاستهداف؟ (الشرق الأوسط)
00:32
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026