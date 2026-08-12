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محليات

من لهيب آب إلى منخفض على الخفيف.. الطقس يبدّل مزاجه

2026-08-12 | 05:42
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من لهيب آب إلى منخفض على الخفيف.. الطقس يبدّل مزاجه
من لهيب آب إلى منخفض على الخفيف.. الطقس يبدّل مزاجه

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل وفوق الجبال، كما تنشط الرياح أحيانا.

وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: طقس صيفي رطب وحار نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها في الداخل وعلى المرتفعات حتى يوم الجمعة، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي منخفض ضعيف الفعالية يدفع بكتل هوائية معتدلة الحرارة  تؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة وبعض التقلبات والأمطار المحلية الخفيفة اعتبارا من بعد ظهر الجمعة خصوصا شمال البلاد، مع نشاط بسرعة الرياح وارتفاع بموج البحر.


 معدل درجات الحرارة لشهر آب: طرابلس بين 24 و32 م°، بيروت بين 25 و33 م°، زحلة بين 18 و35 م°.

تحذير: من نشاط سرعة الرياح وارتفاع موج البحر يومي الجمعة والسبت.


الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:

قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل بدرجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها الموسمية فوق الجبال وفي الداخل. تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر. 

الخميس:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل وفوق الجبال، كما تنشط الرياح أحيانا.


الجمعة:

غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح فيرتفع معها موج البحر لذا نحذر من التيارات المائية، ويتوقع تساقط امطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر خصوصا فوق المرتفعات الشمالية. 

السبت:

غائم جزئيا م دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والجبال،  بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل، يتكون الضباب الكثيف على الجبال وتنشط الرياح فيرتفع معها موج البحر، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق أحيانا بخاصة فوق المرتفعات الشمالية.

-الحرارة على الساحل من 24 الى 33 درجة، فوق الجبال من 18 الى 31 درجة، في الداخل من 19 الى 37 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا ، جنوبية  ليلا، تتراوح سرعتها بين 10 و 35 كم/س. 

-الانقشاع: جيد على الساحل يسوء مساء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب. 

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80 ٪

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29°C

-الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.



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