فريد البستاني: إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف خطوة إيجابية ولو أتت متأخرة.. والعبرة في تسريع قانون الانتظام المالي

دون النائب الدكتور تعليقًا على إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف وتنظيمها، عبر منصة X: "أن تأتي متأخراً. خير من ان لا تأتي ابداً.

إن إقرار القانون إلى إصلاح وضع المصارف في واعادة تنظيمها خطوة ايجابية حتى ولو اتت متأخرة!

فهي تظهر ان التعاون بين مجلسي النواب والوزراء يؤدي الى نتائج ابجابية، بانتظار ان تمتد هذه الإيجابية الى قبولا وموافقة

لكن العبرة تبقى دائما في تسريع دراسة واقرار قانون الإنتظام المالي الذي تمّ ربط تنفيذ قانون إعادة تنظيم المصارف فيه، والذي يحدّد كيفية إعادة الودائع الى اصحابها من الغبن والظلم .

بناء عليه، أحث المجلس النيابي على دراسته بأسرع وقت ممكن علما انني كنت أول من تقدم منذ اكثر من سنة ونصف بمشروع قانون للإنتظام المالي يؤمن استعادة كامل الودائع واتمنّى ان تتم إحالته الى الدراسة والمناقشة.