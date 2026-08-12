حجز مولدات مخالفة في الشمال.. والحملة تشمل كل لبنان

أضاف البيان: "هذه الحملة تأتي نتيجة تعاون مثمر وفاعل بين والنيابة العامة التمييزية، حيث كان والتجارة عامر البساط قد أحال، الأسبوع الماضي، عدداً من الملفات المتكاملة التي تتضمن مخالفات متكررة وجسيمة من أصحاب مولدات إلى ، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

كما وجدّدت الوزارة التزامها مواصلة التنسيق الوثيق مع التمييزية وسائر الأجهزة القضائية والأمنية في حملة تستهدف كامل الأراضي ، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبط المخالفات وملاحقة المخالفين، بما يضمن حماية المستهلكين ويرسخ تطبيق القوانين.