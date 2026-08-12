حجز مولدات مخالفة في الشمال.. والحملة تشمل كل لبنان

أضاف البيان: "هذه الحملة تأتي نتيجة تعاون مثمر وفاعل بين وزارة الاقتصاد والنيابة العامة التمييزية، حيث كان وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط قد أحال، الأسبوع الماضي، عدداً من الملفات المتكاملة التي تتضمن مخالفات متكررة وجسيمة من أصحاب مولدات إلى النيابة العامة التمييزية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
كما وجدّدت الوزارة التزامها مواصلة التنسيق الوثيق مع النيابة العامة التمييزية وسائر الأجهزة القضائية والأمنية في حملة تستهدف كامل الأراضي اللبنانية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبط المخالفات وملاحقة المخالفين، بما يضمن حماية المستهلكين ويرسخ تطبيق القوانين.
استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار واطلع منه على الوضع الأمني العام في البلاد، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية للحفاظ على الاستقرار وتعزيز الأمن.
أعلنت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان الأسعار الجديدة للمحروقات اليوم الجمعة الواقع فيه 14 آب 2026، وجاءت على النحو التالي:
أفادت الوكالة الوطنية للإعلان أن الجيش الإسرائيلي واصل أعمال التفجير والتدمير في عدد من القرى والبلدات الجنوبية، حيث نفّذ منتصف ليل أمس تفجيراً واسعاً في منطقة مشاع المنصوري، بالتزامن مع إلقاء غالونات متفجرة.