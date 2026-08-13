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محليات

​ رجي يستقبل وفداً نيابياً أردنياً.. وتأكيد على دعم سيادة لبنان

2026-08-13 | 06:47
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​ رجي يستقبل وفداً نيابياً أردنياً.. وتأكيد على دعم سيادة لبنان
​ رجي يستقبل وفداً نيابياً أردنياً.. وتأكيد على دعم سيادة لبنان

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وفداً نيابياً أردنياً ضمّ رئيس لجنة العلاقات الخارجية النائب هيثم زيادين، ومقرر اللجنة الصحية النائب هايل عياش، ورئيس لجنة البيئة النائب جهاد عبوي، وعضو لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد النائبة هدى نفاع، وحضرت اللقاء سفيرة لبنان لدى الأردن بريجيت طوق، والوكيل البطريركي للكنيسة المارونية في الأردن الخوري جوزف سويد.

وشكّل اللقاء مناسبةً لتأكيد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، حيث شكر الوزير رجي الوفد على زيارته، وعلى" دعم الأردن وتضامنه الدائم مع لبنان بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، منوّهاً ب"الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين والشعبين اللبناني والأردني". وأكد رجي" عزم الحكومة اللبنانية المضي قدماً في مسار تعزيز سلطة الدولة على كامل أراضيها"، مشدداً في الوقت نفسه على "ثوابت لبنان المتمثلة بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، واستعادة ما تبقى منها، وإعادة إعمار المناطق المتضررة، وضمان عودة الأهالي إلى قراهم، وتحرير الأسرى اللبنانيين".

من جهته، أعرب الوفد الأردني عن "دعمه التام لسيادة لبنان، ولجهود الدولة اللبنانية في استعادة سيادتها وحصر السلاح بيدها"، مشدداً على" وقوف الأردن إلى جانب لبنان في مختلف المجالات".

وتم التطرق إلى مشروع كنيسة معمودية السيد المسيح المارونية المزمع بناؤها في موقع المغطس على ضفاف نهر الأردن، المسجّل على لائحة التراث العالمي لليونسكو بوصفه الموقع التقليدي لتعميد السيد المسيح.

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