الرئيس عون امام وفد نقابة اصحاب الفنادق: نتخذ اجراءات لتحسين الأوضاع في كل القطاعات وعلينا ان نحصّن انفسنا في ظل تطورات المنطقة

الرئيس عون أمام وفد "الجمهورية القوية": أؤكد لكم انني لن اتراجع عن قرار التفاوض الذي اتخذته مع اصراري على ان تتضمن كل مواقفي توضيحات للشعب اللبناني حول أهمية المسار الذي نسير فيه