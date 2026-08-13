الصليب الأحمر ينقذ مواطناً محاصراً في الجنوب

أفاد مراسل "الجديد" أن فريقاً من اللبناني من

نفّذ عملية إنسانية تمكّن خلالها من إجلاء المواطن (68 عاماً) من منزله القريب من منطقة في أطراف ، بعدما حوصر فيه وحيداً، وتعرّض محيط منزله لغارتين جويتين وقصف مدفعي، وعانى من نقص في المياه والمواد الغذائية.

وتم نقله إلى خارج النبطية، حيث تسلّمته عائلته.