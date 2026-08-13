لا أفضلية لطرابلس.. كهرباء لبنان تكشف تفاصيل التوزيع

وأوضحت المؤسسة أن أي انقطاع أو انخفاض في التغذية الكهربائية الذي قد يطاول مختلف المناطق يعود بصورة أساسية إلى محدودية القدرة الإنتاجية المتاحة، وبالتالي فإن جميع المناطق تتأثر بسبب قلة الإنتاج على (ما دون الـ 450 ميغاواط) ما يؤدي إلى عدم استقرار في الشبكة وإلى انقطاعات عامة (Blackout) لعدة ساعات قبل إعادة ربط الإنتاجية على الشبكة. ولا يتم تخصيص بالتالي أي منطقة بكمية إضافية أو تفضيلية من الطاقة، باستثناء منطقة الليطاني التي تخضع لترتيبات خاصة وباستثناء كل من الخطوط التي تغذي المرافق الحيوية والادارات الرسمية الأساسية في (المطار، المرفأ، قصور العدل، السجون المركزية، مضخات المياه، إلخ..)، والتي لا يمكن فصلها عن بعض الأحياء السكنية المحيطة بها لدواع فنيّة بحتة.وفي ما يتعلق بما أثير بشأن مدينة طرابلس، توضح المؤسسة أن التغذية الكهربائية للمدينة تتم عبر ثلاثة مصادر رئيسية: محطة التحويل الرئيسية في دير عمار، محطة التحويل الرئيسية في البحصاص، ومحطات التحويل الرئيسية التابعة لشركة كهرباء لبنان – القاديشا، وأن طرابلس تحصل على الكمية المتاحة من التغذية الكهربائية أسوةً بسائر المناطق اللبنانية، مع مراعاة القدرة الإنتاجية الإجمالية المتوفرة ووضع الشبكة.كما وأكدت المؤسسة أن تلك محطات التحويل الرئيسية التابعة لها مزودة بعدادات M3 على مخارجها وأن محطات التحويل الرئيسية التابعة للقاديشا مزودة بعدادات على مخارج التوتر 66 ك.ف.، بما يتيح التحقق بصورة موضوعية من كميات التغذية ومددها.وتؤكد مؤسسة كهرباء لبنان التزامها بالشفافية والعدالة في توزيع التغذية بالتيار الكهربائي على جميع المناطق اللبنانية. وفي حال وجود أي شكوى أو ملاحظة تتعلق بتوزيع التغذية أو مدتها في أي منطقة، يمكن رفعها رسميًا إلى المؤسسة، حيث ستقوم بدراسة الموضوع والتحقق منه، بما في ذلك استخراج وتحليل بيانات عدادات M3 وغيرها ذات الصلة، للتثبت من واقع التغذية الكهربائية الفعلية.