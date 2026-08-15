الوكالة الوطنية: االجيش الإسرائيلي نسف منازل في بنت جبيل ويستهدف طريق كونين ـ صف الهوا بالاسلحة الرشاشة

السفير اللبناني في دمشق للجديد: هنالك نقاش لبناني وسوري جدي حول نقل وتقريب النقطة اللبنانية عند معبر المصنع إلى تخوم جديدة اليابوس لمنع العبور غير الشرعي من و إلى سوريا ولبنان