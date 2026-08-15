7 دول تدخل سباق "المناطق التجريبية".. وهذه مهمتها (الديار)

كتبت صحيفة "الديار":

كشفت مصادر مواكبة لمشاورات رئيس مجموعة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان الجنرال جوزف كليرفيلد عن قرب لصحيفة " "، الى "اتساع لائحة الدول المرشحة لمهمة التحقق في المناطق التجريبية، حيث باتت تضم، مبدئياً، 7 دول، هي: ، إيطاليا، سويسرا، كندا، أذربيجان، ، إضافة إلى ، التي بدأت بنشر قوة عسكرية لها في غزة"، مشيرةً الى انها "مقبولة مبدئياً من كل من وتل أبيب، ولا يُنظر إليها كأطراف منحازة بصورة مباشرة إلى أي من الجانبين، فضلاً عن تمتعها بغطاء أميركي يسهل إدراجها ضمن أي ترتيبات للرقابة والتحقق، كما أن تنوع الدول المطروحة، لناحية موقعها الجغرافي وخبرتها العسكرية والدبلوماسية، قد يسمح بتشكيل فريق متعدد الجنسيات أكثر قدرة على أداء مهمة حساسة في منطقة شديدة التعقيد".







وأكدت المصادر لـ"الديار" أن "حسم الخيارات سيبقى مرتبطاً بطبيعة التفويض وآليات العمل على ، ولا سيما لجهة ضمان عدم تحول مهمة التحقق إلى قوة فصل أو انتشار عسكري مستقل، بل تبقى مهمتها الأساسية مراقبة تنفيذ الترتيبات المتفق عليها ورفع التقارير إلى الجهات المخولة، بما يضمن الحد من الاحتكاك وتثبيت الاستقرار في المناطق المعنية".