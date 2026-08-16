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الراعي: الجيش اللبناني السند الوحيد في حماية الوطن

2026-08-16 | 04:33
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الراعي: الجيش اللبناني السند الوحيد في حماية الوطن
الراعي: الجيش اللبناني السند الوحيد في حماية الوطن

شدّد البطريرك بشارة الراعي، في عظته خلال قداس الأحد في الديمان، على أن لبنان يجب أن يكون «الأرض الطيبة» التي تُثمر دولةً قويةً وعادلة، وقضاءً مستقلًا، وإدارةً شفافة، ومؤسساتٍ تستقبل الكفاءات وتُثمر خدمةً وعدالةً وثقة.

ورأى أن السياسة، حين تسقط على أرض المصلحة الضيقة، لا تُثمر؛ والقرار، حين يقع على صخر الانقسام، لا يثبت؛ والإصلاح، حين يخنقه شوك المحاصصة، يموت.

وأكد أن المفاوضات الجارية بشأن الجنوب والسيادة يجب أن تحفظ حقوق لبنان، وتوقف الاعتداءات، وتؤمّن الانسحاب من أرضه، ليعود الأمن والاستقرار، ويُفتح باب إعادة الإعمار، ويكون الجيش اللبناني السند الوحيد في حماية الوطن.
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