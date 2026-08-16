الراعي: الجيش اللبناني السند الوحيد في حماية الوطن

شدّد ، في عظته خلال قداس الأحد في ، على أن يجب أن يكون «الأرض الطيبة» التي تُثمر دولةً قويةً وعادلة، وقضاءً مستقلًا، وإدارةً شفافة، ومؤسساتٍ تستقبل الكفاءات وتُثمر خدمةً وعدالةً وثقة.