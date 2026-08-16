حرب الأنفاق والإمداد.. إسرائيل تلاحق طرق حزب الله السرية

ونقل الموقع عن مصدر أمني أن هامش حرية في الرد على أي تحركات من جانب وحماس بات محدودًا، بفعل الضغوط الأميركية.وفي السياق عينه، ذكر الموقع أن حزب يحاول إيصال الإمدادات إلى عناصره المحاصرين في مواقع تحت ، فيما تعمل إسرائيل على تحديد مواقع البنية التحتية التابعة للحزب ورصد عناصره في منطقة مرتفعات علي الطاهر، بهدف استهدافها وتدميرها.وأشار إلى أن القيادة الشمالية في الجيش تنفذ عملية استخباراتية معقدة لتحديد جميع طرق الإمداد السرية، إلى جانب رصد نشاط الطائرات المسيّرة المستخدمة في إيصال الإمدادات إلى عناصر حزب الله في المنطقة.