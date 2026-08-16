مخدّرات وأموال ودراجات.. سقوط مروّجين في كمين أمني

وفي التفاصيل، توافرت معلومات لعناصر مفرزة استقصاء جبل في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام أحد الأشخاص بترويج المخدّرات على متن دراجة آلية في محلة السلم – مقابل الجبانة. وبعد المتابعة والرصد، تمكّنت إحدى دوريات المفرزة بتاريخ 10 آب 2026 من توقيفه، وتبيّن أنه يدعى ع. ط. (مواليد 2001، لبناني)، وأن الدراجة التي كان يستقلّها غير مسجّلة.

وخلال التحقيق معه، اعترف بترويج المخدّرات، وبتفتيشه ضُبط بحوزته ظرف دواء يحتوي على حبوب زرقاء، و32 كيساً شفافاً صغيراً بداخلها مادة حشيشة الكيف، و11 كيساً أخضر صغيراً تحتوي على المادة نفسها، إضافة إلى 9 أكياس زرقاء بداخلها مادة الماريجوانا و5 أكياس سوداء متوسطة الحجم تحتوي على الماريجوانا، فضلاً عن مبالغ مالية بالليرة والدولار الأميركي وهاتف خلوي.

وفي سياق متصل، تمكّنت دورية أخرى من المفرزة، في التاريخ نفسه، من توقيف شخص ثانٍ للاشتباه بترويج المخدّرات على متن دراجة آلية في محلة حيّ السلّم – شارع عروة. وتبيّن أنه يدعى م. ج. (مواليد 2005، سوري)، بحسب أقواله.

وبالتحقيق معه، اعترف بترويج المخدّرات في عدد من الأماكن، منها شارع عروة، وقرب محطة الوردية، وشارع المحامص، وقرب الجبانة، وفي أوقات مختلفة داخل السوق، مشيراً إلى أنه يعمل لصالح أحد الأشخاص.

وضُبط بحوزته مطحنة حديدية صغيرة للماريجوانا، وكيس شفاف صغير يحتوي على مادة السالفيا، وكيس أخضر متوسط الحجم بداخله مادة حشيشة الكيف، إضافة إلى مبالغ مالية بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي وهاتف خلوي.

وقد أودع الموقوفان والمضبوطات، إلى جانب الدراجتين، القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني، بناءً على إشارة .