صورة لنعيم قاسم.. نتنياهو ينشر ويعلق!

نشر رئيس الوزراء صورة عبر حسابه على منصة «إكس»

ظهر فيها لحزب الشيخ نعيم ، والمرشد ، والرئيس ، وعمدة نيويورك وعلّق على الصورة: «لا تدعهم يفوزون».