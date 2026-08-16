الجنوب أمام قواعد اشتباك جديدة.. ماذا سيحدث إذا حاول الحزب التقدّم؟ (الشرق الأوسط)

كتبت صحيفة "الشرق الأوسط":



أعلن الجيش في بيان، أنه استهدف مقر قيادة رئيسيًا تابع لحزب في منطقة بجنوب ردًا على العملية التي نفذها ضد قواته العاملة في المنطقة الأمنية. وقال إن "مقر القيادة كان يستخدم من قبل حزب الله للإشراف على النشاطات في المنطقة"، لافتا الى اغتيال قائد قطاع في وحدة "الرضوان" علي سمير الحاج حسن.