من صور إلى بعلبك وطرابلس.. الجيش يضرب أوكار السلاح والمخدرات

"أوقفت وحدة من الجيش في مدينة صور، نتيجة عمليات رصد ومتابعة ، المواطن (م.ب.) لتأليفه مع آخرين عصابة للاتجار بالأسلحة الحربية، بالإضافة إلى افتعاله إشكالات، وتَجري المتابعة لتوقيف بقية أفراد العصابة.





كما دهمت وحدة أخرى في بلدة دار الواسعة – ، منازل مطلوبين بجرم الاتجار بالمخدرات، وضبطت كمية منها بالإضافة إلى آلات لتصنيعها.





كذلك أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز السفري – بعلبك المواطنَين (د.ض.) و(د.ر.ض.) لحيازتهما كمية من حشيشة الكيف وأسلحة وذخائر حربية.



ودهمت وحدة أخرى منازل مطلوبين في منطقة - ، وأوقفت المواطن (س.ع.) لحيازته عددًا من الرمانات اليدوية، وضبطتها.



سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.