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محليات

من صور إلى بعلبك وطرابلس.. الجيش يضرب أوكار السلاح والمخدرات

2026-08-16 | 13:50
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من صور إلى بعلبك وطرابلس.. الجيش يضرب أوكار السلاح والمخدرات
من صور إلى بعلبك وطرابلس.. الجيش يضرب أوكار السلاح والمخدرات

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"أوقفت وحدة من الجيش في مدينة صور، نتيجة عمليات رصد ومتابعة أمنية، المواطن (م.ب.) لتأليفه مع آخرين عصابة للاتجار بالأسلحة الحربية، بالإضافة إلى افتعاله إشكالات، وتَجري المتابعة لتوقيف بقية أفراد العصابة.

 

كما دهمت وحدة أخرى في بلدة دار الواسعة – بعلبك، منازل مطلوبين بجرم الاتجار بالمخدرات، وضبطت كمية منها بالإضافة إلى آلات لتصنيعها.

 



كذلك أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز السفري – بعلبك المواطنَين (د.ض.) و(د.ر.ض.) لحيازتهما كمية من حشيشة الكيف وأسلحة وذخائر حربية.

ودهمت وحدة أخرى منازل مطلوبين في منطقة التبانة - طرابلس، وأوقفت المواطن (س.ع.) لحيازته عددًا من الرمانات اليدوية، وضبطتها.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.


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