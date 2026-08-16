تنبيه للسائقين.. تحويل السير على الطريق البحرية!

أعلنت غرفة التحكم المروري أنه سيتم تحويل السير على الطريق البحرية من بيروت باتجاه جونية، وذلك اعتبارًا من الساعة 07:00 صباحًا ولغاية الساعة 15:00 بعد الظهر.