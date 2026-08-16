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الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تفجير في مجدل زون في قضاء صور
2026-08-16 | 02:16
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الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تفجير في مجدل زون في قضاء صور
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الوطنية:
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