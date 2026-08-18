السلاح VS الانسحاب.. من يبدأ أولاً؟ (الديار)

أشارت معطيات صحيفة ، إلى أن "العقدة الأساسية لم تعد في مبدأ التفاوض بين واسرائيل، انما في ترتيب الخطوات: تريد تقدماً ملموساً في ملف سلاح قبل الانسحاب، فيما يرى لبنان أن استمرار الاحتلال والاعتداءات يقوّض قدرة تنفيذ التزاماتها".

وتابعت الصحيفة: "تبدو الأيام المقبلة حاسمة بين احتمال نجاح الضغط الأميركي في إحداث اختراق يعيد إطلاق مسار الانسحاب ويخفف التصعيد، وبين استمرار المراوحة بما يفتح الباب أمام جولة من المواجهة، خصوصاً أن التطورات الميدانية أثبتت هشاشة التهدئة وسرعة انتقال التوتر السياسي إلى الميدان".



من جهة أخرى، أشارت أوساط سياسية للصحيفة، الى ان رفض " لاي دور أوروبي وتحديدا فرنسي واسباني في الجنوب، سواء كان من ضمن اليونيفيل او الاشراف على تنفيذ المناطق التجريبية، عائد لاعتراف الدولتين المذكورتين بالدولة ، محذرة من خطورة رحيل قوات اليونيفيل في نهاية العام، وترك الجنوب سائبا خاليا من تواجد دولي واممي، مشيرة الى ان مطالب اكثر من أي يوم مضى بوجود الاحتلال ، بالتقدم من ليس بالتجديد لـ "اليونيفيل"، انما أيضا بتوسيع مهامها وتعزيز صلاحياتها، واعطائها حق الردع ومواجهة أي خطر في مناطق انتشارها".