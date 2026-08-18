السلاح VS الانسحاب.. من يبدأ أولاً؟ (الديار)

وتابعت الصحيفة: "تبدو الأيام المقبلة حاسمة بين احتمال نجاح الضغط الأميركي في إحداث اختراق يعيد إطلاق مسار الانسحاب ويخفف التصعيد، وبين استمرار المراوحة بما يفتح الباب أمام جولة جديدة
من المواجهة، خصوصاً أن التطورات الميدانية الأخيرة
أثبتت هشاشة التهدئة وسرعة انتقال التوتر السياسي إلى الميدان".
من جهة أخرى، أشارت أوساط سياسية للصحيفة، الى ان رفض "إسرائيل
لاي دور أوروبي وتحديدا فرنسي واسباني في الجنوب، سواء كان من ضمن اليونيفيل او الاشراف على تنفيذ المناطق التجريبية، عائد لاعتراف الدولتين المذكورتين بالدولة الفلسطينية
، محذرة من خطورة رحيل قوات اليونيفيل في نهاية العام، وترك الجنوب سائبا خاليا من تواجد دولي واممي، مشيرة الى ان لبنان
مطالب اليوم
اكثر من أي يوم مضى بوجود الاحتلال الإسرائيلي
، بالتقدم من الأمم المتحدة
ليس بالتجديد لـ "اليونيفيل"، انما أيضا بتوسيع مهامها وتعزيز صلاحياتها، واعطائها حق الردع ومواجهة أي خطر في مناطق انتشارها".