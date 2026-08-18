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محليات

"علي الطاهر" يمس ايران.. جولة حربية واسعة في لبنان؟ (النهار)

2026-08-18 | 00:31
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&quot;علي الطاهر&quot; يمس ايران.. جولة حربية واسعة في لبنان؟ (النهار)
"علي الطاهر" يمس ايران.. جولة حربية واسعة في لبنان؟ (النهار)

ذكرت معلومات النهار، أن "المسؤولين اللبنانيين بدوا متخوّفين من تداعيات الحملات المتبادلة بين واشنطن وطهران أمس، والتي كان لافتاً فيها إعلان طهران أنها تحوّلت إلى موقع الهجوم. إذ إن هذه التطورات تمسّ مباشرة بالوضع في الجنوب في ظل الحضور الإيراني المباشر كما بات ثابتاً".

وأضافت الصحيفة، "إذا كانت إيران تتحفز لتحريك "حزب الله" كما حرّكت الحوثيين في اليمن، فإن لبنان يغدو محاصراً أكثر فأكثر بوقائع تنذر بجولة حربية واسعة، في ظل مضي إسرائيل في عملياتها لإسقاط مرتفعات علي الطاهر وتدمير أنفاقها. وفي هذا السياق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتصعيد محتمل في لبنان لأيام عدة، بالتزامن مع استمرار عملياته العسكرية وغاراته على جنوب البلاد".

وأوضحت معلومات أن "البحث لا يزال مستمراً في آلية التحقق وفي هوية الدول التي يمكن أن تشارك في هذه المهمة"، مشيرة إلى أن "التداول يشمل أسماء دول إضافية، في ظل إبداء عدد من الدول استعدادها للمشاركة".

وأكدت المعلومات أنه، "حتى الآن، لم يتم التوصل إلى اتفاق على توسيع نطاق المناطق التجريبية، كما لم يُحسم أي انسحاب إسرائيلي من النقاط التي لا تزال القوات الإسرائيلية موجودة فيها داخل الأراضي اللبنانية".
 
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