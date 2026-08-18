"علي الطاهر" يمس ايران.. جولة حربية واسعة في لبنان؟ (النهار)

وأضافت الصحيفة، "إذا كانت تتحفز لتحريك " " كما حرّكت الحوثيين في اليمن، فإن يغدو محاصراً أكثر فأكثر بوقائع تنذر بجولة حربية ، في ظل مضي في عملياتها لإسقاط مرتفعات علي الطاهر وتدمير أنفاقها. وفي هذا السياق، أفادت القناة 12 أن الجيش يستعد لتصعيد محتمل في لبنان لأيام عدة، بالتزامن مع استمرار عملياته العسكرية وغاراته على جنوب البلاد".وأوضحت معلومات أن "البحث لا يزال مستمراً في آلية التحقق وفي هوية الدول التي يمكن أن تشارك في هذه المهمة"، مشيرة إلى أن "التداول يشمل أسماء دول إضافية، في ظل إبداء عدد من الدول استعدادها للمشاركة".وأكدت المعلومات أنه، "حتى الآن، لم يتم التوصل إلى اتفاق على توسيع نطاق المناطق التجريبية، كما لم يُحسم أي انسحاب إسرائيلي من النقاط التي لا تزال الإسرائيلية موجودة فيها داخل الأراضي ".