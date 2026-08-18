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محليات

قرار "علي الطاهر" عند مقر خاتم الأنبياء.. لجم اسرائيل أو مواجهة شاملة! (الجمهورية)

2026-08-18 | 00:59
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قرار &quot;علي الطاهر&quot; عند مقر خاتم الأنبياء.. لجم اسرائيل أو مواجهة شاملة! (الجمهورية)
قرار "علي الطاهر" عند مقر خاتم الأنبياء.. لجم اسرائيل أو مواجهة شاملة! (الجمهورية)

أكد مرجع أمني كبير لصحيفة الجمهورية، أنّ "التصعيد احتمال وارد جداً، حيث انّ إسرائيل بمستوياتها السياسية والأمنية مصوّبة في هذه المرحلة على هدف يعتبرونه استراتيجياً، بحسم جبهة علي الطاهر، والإطباق على هذه التلة بما تحويه في باطنها".

ولفت المرجع الأمني إلى انّ "الاستعدادات الإسرائيلية، إضافة إلى عمليات الاستهداف اليومي بالغارات الارتجاجية، وبالبراميل المتفجّرة التي تُلقى على التلة، قد تبدو وكأنّها تمهيد لعملية عسكرية كبيرة سينفّذها الجيش الإسرائيلي على علي الطاهر، الّا انّ الوقائع الأمنية والميدانية التي تشهدها هذه التلة منذ الإعلان الاخير لاتفاق وقف إطلاق النار، شهدت سلسلة محاولات للجيش الإسرائيلي لاحتلال التلة، وآخرها قبل أقل من اسبوع، دون ان تتمكن من تحقيق اي تقدّم، وعلى الرغم من هذا الفشل الّا انّه لا يعني انّ المحاولات الإسرائيلية ستتوقف".

وفي رأي المرجع عينه "انّ سيطرة إسرائيل على تلة علي الطاهر الحاكمة لكل ما حولها وما تطل عليه، لا تشكّل فقط إنجازاً عسكرياً بل ضربة قاصمة لـ«حزب الله» الذي يركّز كل قدراته للدفاع عنها، بل إنجاز سياسي كبير برصيد انتخابي ثمين جداً لنتنياهو، قابل للصرف في معركته الانتخابية بعد نحو ثلاثة اشهر".

ورداً على سؤال قال المرجع: "التصعيد احتمال وارد بقوة، حيث لا سبيل أمام إسرائيل سوى التصعيد، ولكن في بعض الكواليس حديث عن معطيات تفيد في جانب منها بأنّه لا يوجد حتى الآن ضوء أخضر أميركي لإسرائيل للقيام بعملية عسكرية واسعة في علي الطاهر. وهناك معلومات أكيدة بأنّ واشنطن لا ترغب في التصعيد. كما انّها، أي المعطيات، تؤشّر في جانبها الآخر إلى انّ تلة علي الطاهر، بأهميتها الاستراتيجية والمعنوية، لم تعد تلة محصورة في منطقة النبطية، بل حدودها باتت ممتدة إلى مضيق هرمز، والقرار حولها مرتبط مباشرة بمقام خاتم الأنبياء في إيران، يعني التعامل معها كأرض إيرانية. وإيران بعثت برسالة مباشرة للإسرائيليين وكذلك للأميركيين، تفيد فيها بأنّها معنية بتلة علي الطاهر، وجاءت على لسان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي قال إنّه على تواصل يومي مع مقاتلي الصفوف الأمامية في لبنان. وهذه المعطيات التي تستبعد خيار التصعيد حتى الآن، لا يمكن الجزم بأنّها ثابتة، إذ قد تتغيّر بتغيّر الظروف، من أحمر يمنع التصعيد إلى أخضر يبيحه على مصراعيه، وحتى لو أدّى إلى مواجهة شاملة".
 
 
 
 
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محليات

علي الطاهر

صحيفة الجمهورية

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