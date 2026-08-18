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محليات

ماذا يحمل الرئيس عون إلى روما؟

2026-08-18 | 01:06
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ماذا يحمل الرئيس عون إلى روما؟
ماذا يحمل الرئيس عون إلى روما؟

قالت صحيفة النهار أن "رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون سيزور إيطاليا خلال الأيام المقبلة، في زيارة تتضمن سلسلة لقاءات في الفاتيكان وروما".

وبحسب المعلومات يلتقي عون البابا لاوون الرابع عشر في 20 آب الجاري، كما يعقد لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في الفاتيكان. كما سيلتقي الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وسيتركز البحث خلال اللقاءات على الدور الذي يمكن أن تلعبه إيطاليا في آلية التحقق ضمن المناطق التجريبية، في ظل استمرار النقاش حول الدول التي يمكن أن تشارك في هذه المهمة.


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