كتل هوائية حارة.. وأمطار؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، غائما جزئياً مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل بينما تستقرعلى الساحل. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية فترة قبل الظهر، ويتحول الطقس بعد الظهر الى قليل الغيوم.

وجاء في النشرة الآتي:



طقس صيفي معتدل الحرارة يسيطر على مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية مع بعض التقلبات المحلية، حتى يوم الأربعاء حيث تتأثر المنطقة تدريجياً بكتل هوائية حارة نسبياً مصدرها شبه تؤدي الى ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، فتتخطى معدلاتها الموسمية وتستمر حتى نهاية الأسبوع.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الثلاثاء: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة خلال فترة قبل الظهر، يتوقع هطول بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة أحياناً بخاصة على المرتفعات الشمالية.



الأربعاء: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل بينما تستقرعلى الساحل. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية فترة قبل الظهر، ويتحول الطقس بعد الظهر الى قليل الغيوم.



الخميس: قليل الغيوم اجمالاً مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع اضافي ملموس بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل فتتخطى معدلاتها الموسمية بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر.



الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل حيث يزداد العور بالحر.