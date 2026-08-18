توقيف مروّج مخدرات على طريق المطار.. إليكم ما ضُبط بحوزته!

صــدر عــن المديريّـة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

في إطار العمل المستمر الذي تقوم به لمكافحة الجرائم على اختلاف أنواعها، وفي سياق المتابعة لملاحقة مروّجي المواد المخدّرة وتوقيفهم، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء في وحدة حول قيام شخص بترويج المخدّرات على متن دراجة آلية، في محلة .



وبناءً عليه، توجّهت قوة من المفرزة إلى المكان، حيث جرى رصد المشتبه به.



وبنتيجة المتابعة، بتاريخ 11-8-2026، تمكّنت الدورية من توقيفه أثناء وجوده على متن دراجة آلية من نوع «أبريو» لون فضي، من دون تسجيل، وتبيّن أنه يدعى: ج. ط. (مواليد عام 1996، سوري الجنسية)



وبتفتيشه، ضُبط بحوزته:



- 17 كيسًا شفافًا تحتوي على مادة مخدّرة، موضّبة داخل ورقة زرقاء مدوّن عليها “غرام نت إكسترا”.



- 4 أكياس شفافة تحتوي على مادة مخدّرة، موضّبة داخل ورقة خضراء مدوّن عليها “غرام باظ إكسترا”.



- مبلغ وهاتف خلوي.



جرى تسليم الموقوف مع المضبوطات والدراجة إلى الفصيلة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة المختص.