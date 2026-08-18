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محليات

فريد البستاني لفريق العمل الأميركي: دعم الجيش والإصلاحات المالية هما مفتاح خلاص لبنان

2026-08-18 | 11:29
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فريد البستاني لفريق العمل الأميركي: دعم الجيش والإصلاحات المالية هما مفتاح خلاص لبنان
فريد البستاني لفريق العمل الأميركي: دعم الجيش والإصلاحات المالية هما مفتاح خلاص لبنان

شارك النائب فريد البستاني في اللقاء النيابي الموسّع الذي دعا اليه نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في المجلس النيابي مع مسؤولي فريق العمل الأميركي من أجل لبنان (American Task Force on Lebanon - ATFL) والذي خصّص لمناقشة التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في لبنان، ولا سيّما الوضع في الجنوب، ومستقبل دور قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وتطبيق القرار 1701، ودعم الجيش اللبناني، إضافة إلى مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والعلاقة مع صندوق النقد الدولي.


وكان للبستاني مداخلة أعرب خلالها عن تقديره للجهود التي يبذلها السفير الأميركي في لبنان  ولفريقي عمل السفارة   والATFL لدعم لبنان، مشدداً على أهمية استثمار الروابط العميقة التي تجمع غالبية أعضاء ATFL بجذورهم اللبنانية، بما يعزز حضور لبنان في الأوساط الأميركية ويخدم قضاياه الحيوية.

وتطرق البستاني إلى المؤتمر الإستثماري المرتقب عقده في واشنطن خلال شهر كانون الأول المقبل، والمخصص لبحث مستقبل الاقتصاد اللبناني، حيث طلب دعم المؤسسة لإنجاح هذا الحدث بما يخدم مصلحة لبنان الاقتصادية.

كما قدّم جملة من المقترحات، أبرزها:
 دعم وتقوية الجيش اللبناني لكي يتمكن من القيام بالمهام المناطة به ومن جهة أخرى الإسراع في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وذلك لمعالجة أزمة القطاع المصرفي، مع التأكيد على أنه لا يمكن قيام اقتصاد حر من دون قطاع مصرفي سليم، وأن المودعين هم الضحية الأولى للتأخير في هذا الملف.

واوضح ان مشروع قانون الإنتظام المالي وردم الفجوة المالية الذي تعدّه الحكومة سيتم عرضه قريباُ على المجلس النيابي لتتم دراسته اذ من الضروري إيجاد حل جذري وعادل لهذا الملف الشائك.
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فريد البستاني لفريق العمل الأميركي: دعم الجيش والإصلاحات المالية هما مفتاح خلاص لبنان

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مدعي عام التمييز: صحة سلامة جيدة ولا يحتاج إلى البقاء في المستشفى
14:28

مدعي عام التمييز: صحة سلامة جيدة ولا يحتاج إلى البقاء في المستشفى

صدر عن مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج البيان التالي:

ردا على ما ورد في تقرير إخباري بث على قناة الجديد يدّعي بأن مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج طلب نقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى سجن رومية بالرغم من سوء حالته الصحية".

يهم مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج التأكيد بأن نقل رياض سلامة إلى سجن رومية جاء بعد التأكد من التقارير الطبية التي وصلت إلى النيابة العامة من طبيب القوى الأمنية لتؤكد أن صحته جيدة ولا يحتاج إلى البقاء في المستشفى.

14:28

مدعي عام التمييز: صحة سلامة جيدة ولا يحتاج إلى البقاء في المستشفى

صدر عن مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج البيان التالي:

ردا على ما ورد في تقرير إخباري بث على قناة الجديد يدّعي بأن مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج طلب نقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى سجن رومية بالرغم من سوء حالته الصحية".

يهم مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج التأكيد بأن نقل رياض سلامة إلى سجن رومية جاء بعد التأكد من التقارير الطبية التي وصلت إلى النيابة العامة من طبيب القوى الأمنية لتؤكد أن صحته جيدة ولا يحتاج إلى البقاء في المستشفى.

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