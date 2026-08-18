فريد البستاني لفريق العمل الأميركي: دعم الجيش والإصلاحات المالية هما مفتاح خلاص لبنان

شارك النائب فريد البستاني في اللقاء النيابي الموسّع الذي دعا اليه الياس بو صعب في المجلس النيابي مع مسؤولي فريق العمل الأميركي من أجل (American Task Force on Lebanon - ATFL) والذي خصّص لمناقشة التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في لبنان، ولا سيّما الوضع في الجنوب، ومستقبل دور قوات المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وتطبيق القرار 1701، ودعم ، إضافة إلى مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والعلاقة مع .



وكان للبستاني مداخلة أعرب خلالها عن تقديره للجهود التي يبذلها الأميركي في لبنان ولفريقي عمل السفارة والATFL لدعم ، مشدداً على أهمية استثمار الروابط العميقة التي تجمع غالبية أعضاء ATFL بجذورهم ، بما يعزز حضور لبنان في الأوساط الأميركية ويخدم قضاياه الحيوية.



وتطرق البستاني إلى المؤتمر الإستثماري المرتقب عقده في خلال شهر الأول المقبل، والمخصص لبحث مستقبل الاقتصاد اللبناني، حيث طلب دعم المؤسسة لإنجاح هذا بما يخدم مصلحة لبنان الاقتصادية.



كما قدّم جملة من المقترحات، أبرزها:

دعم وتقوية لكي يتمكن من القيام بالمهام المناطة به ومن جهة أخرى الإسراع في الاتفاق مع ، وذلك لمعالجة أزمة القطاع المصرفي، مع التأكيد على أنه لا يمكن قيام اقتصاد حر من دون قطاع مصرفي سليم، وأن المودعين هم الأولى للتأخير في هذا الملف.



واوضح ان مشروع قانون الإنتظام المالي وردم الفجوة المالية الذي تعدّه الحكومة سيتم قريباُ على المجلس النيابي لتتم دراسته اذ من الضروري إيجاد حل جذري وعادل لهذا الملف الشائك.