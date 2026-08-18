الى سوريا.. قريباً بالقطار | شاهد الفيديو

صدر عن مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج البيان التالي:



ردا على ما ورد في تقرير إخباري بث على قناة الجديد يدّعي بأن مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج طلب نقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى سجن رومية بالرغم من سوء حالته الصحية".



يهم مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج التأكيد بأن نقل رياض سلامة إلى سجن رومية جاء بعد التأكد من التقارير الطبية التي وصلت إلى النيابة العامة من طبيب القوى الأمنية لتؤكد أن صحته جيدة ولا يحتاج إلى البقاء في المستشفى.